Ryan Babel: "Zorlu bir maç olacağını düşünüyorum"

Galatasaray’ın Hollandalı futbolcusu Ryan Babel, UEFA Şampiyonlar Ligi 2. Ön Eleme Turu’ndaki rakipleri PSV Eindhoven’ın iyi bir takım olduğunu söyleyerek, "Her zaman kupa almak için mücadele eden bir takım. Zorlu bir maç olacağını düşünüyorum. Geçen seneye göre değişiklikler oldu. Menajerlerini değiştirdiler. Kendisi Hollandalı değil. Farklı bir mantalitede olacaklar. Genç oyuncuları çok fazla" dedi.

Galatasaray’ın Hollandalı futbolcusu Ryan Babel, kulüp televizyonuna UEFA Şampiyonlar Ligi 2. Ön Eleme Turu’ndaki rakibi Hollanda temsilcisi PSV Eindhoven’ı değerlendirdi. İlk olarak yeni sezon hazırlıklarıyla ilgili konuşan Babel, "Yeni bir hocamız olacak veya mevcut hocamızla beraber devam edeceğiz. Ancak öncelikli olarak bizim takım inşa etmemiz gerekiyor. Bunu içinde birkaç haftamız var. Önümüzdeki haftalarda önemli bir maçımızın olduğunu unutmamız gerekiyor. Bunun da önemli maç olduğunu ve buna da hazırlık yapmamız gerektiğini bilmemiz gerekiyor" diye konuştu.

"Zorlu bir maç olacağını düşünüyorum"

UEFA Şampiyonlar Ligi 2. Ön Eleme Turu’ndaki rakipleri PSV Eindhoven hakkında da konuşan Hollandalı futbolcu, "PSV iyi bir takım. Her zaman kupa almak için mücadele eden bir takım. Geçen sene alamadılar. Ancak bunun için çok istekleri var. Dolayısıyla zorlu bir maç olacağını düşünüyorum. Açıkçası çok fazla şey söyleyebiliriz. Geçen seneye göre değişiklikler oldu. Menajerlerini değiştirdiler. Kendisi Hollandalı değil. Farklı bir mantalitede olacaklar. Genç oyuncuları çok fazla. Onlar da oynamak isteyeceklerdir. İyi bir takım olduğunu söyleyebiliriz. Bizim de buna karşılık iyi hazırlanmamız gerekiyor" şeklinde konuştu.

Ajax ve Liverpool’da forma giyerken, PSV Eindhoven karşı oynadığının sorulması üzerine deneyimli futbolcu, "Açıkçası bunlar iyi hatıralar. Uzun zaman önce yaşanmış. Şimdi farklı bir zamandayız. Şu ana bakmamız gerekiyor. Hazırlanmak için önümüzdeki birkaç hafta var. Hazırlanıp daha sonra ne yapacağımızı görelim" dedi.

Türk Milli Takımı’na Avrupa Futbol Şampiyonası’nda başarılar dileyen Ryan Babel, "Orada oynayan Galatasaray’dan takım arkadaşlarım var. Bence onların da sahaya çıkıp, kendilerini göstermeleri gerekiyor. Onlara boş şans diliyorum" diyerek sözlerini tamamladı.