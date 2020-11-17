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Ryan Babel Hollanda’da kalacak

Korona virüs testi pozitif çıkan Galatasaray’ın Hollandalı futbolcusu Ryan Babel, ülkesinin Polonya ile oynayacağı UEFA Uluslar Ligi karşılaşmasının kadrosuna dahil edilmedi ve Hollanda’da kaldı.

Spor 17.11.2020, 13:28
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Ryan Babel Hollanda’da kalacak

Korona virüs testi pozitif çıkan Galatasaray’ın Hollandalı futbolcusu Ryan Babel, ülkesinin Polonya ile oynayacağı UEFA Uluslar Ligi karşılaşmasının kadrosuna dahil edilmedi ve Hollanda’da kaldı.

Hollanda Futbol Federasyonu’ndan yapılan açıklamada, korona virüs testi sonucu pozitif çıkan Galatasaray’ın yıldız futbolcusu Ryan Babel’in Polonya maçı kafilesinde yer almayacağı ve Hollanda’da kalacağı duyuruldu. UEFA Uluslar A Ligi 1. Grup son maçı için Polonya’ya gidecek kafilede 22 futbolcunun yer alacağı belirtildi.
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