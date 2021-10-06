Russell Westbrook: "Çocukken En Sevdiğim Oyuncu Pau Gasol’dü"

Avrupa basketbolunun en büyük efsanelerinden birisi olan Pau Gasol, dün resmi olarak emeklilik kararını açıkladı. Tecrübeli uzun, NBA’de oynadığı dönemde de Kobe Bryant’ın takım arkadaşı olarak Lakers‘ın kazandığı 2 şampiyonlukta çok büyük rol oynamıştı.

İlerleyen yıllarda Gasol’ün Basketbol Şöhretler Müzesi’ne katılacağı kesin. Efsane uzunun emeklilik kararının ardından Lakers organizasyonu da Gasol’ün 16 numaralı formasını emekliye ayıracağını açıkladı.

Lakers taraftarı, yıllarca Gasol’ü Kobe Bryant ile birlikte mücadele ederken ve şampiyonluklar kazanırken izlemişti. Bu isimler arasında şu anda Lakers kadrosunda yer alan yıldızlar da bulunuyor.

Bu yıldızlardan bir tanesi de Russell Westbrook. Yıldız oyun kurucu, dün yaptığı açıklamalarda Gasol’ün Kobe Bryant ile birlikte Lakers’ta oynamadan önce ligdeki favori oyuncusu olduğunu dile getirdi.

Westbrook, «Çocukken en sevdiğim oyuncu Pau Gasol’dü. Kobe’nin yanına gelmeden önceki dönemde oynadığı basketbolu çok seviyordum. Oyunu doğru şekilde oynuyordu. Pas verebiliyordu, şut atabiliyordu, skor yaratabiliyordu. Fiziğiyle oyun tarzını çok iyi birleştirmeyi başarmıştı. Oyunumu onun arkasından şekillendirdiğimi söyleyemem fakat oyun tarzını çok seviyordum.» ifadelerini kullandı.

Gasol’ün oynadığı dönemdeki en iyi çok yönlü oyunculardan birisi olduğu ortada. Eğer Gasol’ün kariyerinin tamamı modern döneme denk gelseydi çok daha farklı performanslar izleyebilirdik.

İspanyol uzun, hem Avrupa’da hem de Los Angeles’ta önümüzdeki yıllar boyunca bir efsane olarak anılmaya devam edecek.