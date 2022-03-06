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RUNANTALYA’da binlerce koşu tutkunu yağmur durduramadı

RUNTALYA Presented by Fraport TAV, 17. kez, yağmura rağmen yaklaşık 8 bin 500 koşu tutkununun katılımıyla start aldı. Yarışa; 42K, 21K, 10K ve 10K Team kategorilerinde 20 ülke ve 55 şehirden 1200’ü yabancı yaklaşık 8 bin 500 sporcu ile 90 Sivil Toplum Kuruluşu (STK) ve 126 ulusal-uluslararası şirket de takım olarak katılım sağladı.

Spor 06.03.2022, 14:38
RUNANTALYA’da binlerce koşu tutkunu yağmur durduramadı

RUNTALYA Presented by Fraport TAV, 17. kez, yağmura rağmen yaklaşık 8 bin 500 koşu tutkununun katılımıyla start aldı. Yarışa; 42K, 21K, 10K ve 10K Team kategorilerinde 20 ülke ve 55 şehirden 1200’ü yabancı yaklaşık 8 bin 500 sporcu ile 90 Sivil Toplum Kuruluşu (STK) ve 126 ulusal-uluslararası şirket de takım olarak katılım sağladı.

Türkiye’nin ilk ve en büyük ’lifestyle’ maraton etkinliği olan RUNTALYA, bu yıl 17. kez start aldı. Yaklaşık 8 bin 500 sporcunun katıldığı yarışların startını; Antalya Valisi Ersin Yazıcı, Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek, Antalya İl Gençlik ve Spor Müdürü Yavuz Gürhan, Türkiye Atletizm Federasyonu Başkanı Fatih Çintimar, Fraport TAV Antalya Havalimanı Genel Müdürü Deniz Varol verdi. Protokol, 10K koşusuna da katılarak Antalya’nın sporcu kimliğini gözler önüne sererken, organizasyonda, bu yılın onur konukları olimpiyat ve dünya şampiyonu ünlü atlet Gabriela Szabo ve Türk atletizminin sembol isimlerinden İsmail Akçay da yer aldı.

Antalya’nın spor kimliğine büyük katkı sağlayan yarış, dün gerçekleştirilen üç farklı yarış ile start vermişti. Muratpaşa Kent Meydanı’nda gerçekleştirilen ve halkın yoğun ilgi gösterdiği Minik Adımlar, Yüksek Topuklar ve BabyRun koşusu ile başlayan yarış bugün de 42K, 21K ve 10K ve tekerlekli sandalye yarışları ile yine binlerce koşu tutkununu ağırladı. Yağan yağmura aldırmayan binlerce koşucu, start alanını doldurdu.

42K kategorisinde 750, 21K kategorisinde 2500, 10K kategorisinde 3000 ve 10K Team kategorisinde 2100 olmak üzere yaklaşık 8500 sporcunun katıldığı yarışta sporcular, zaman zaman artan yağışa rağmen finişi gördü.

Bu yılın teması ’Harekete Geç!’

RUNTALYA’da 2022 yılının teması ’Harekete Geç’ olarak belirlendi. Teknoloji bağımlılığının ve bu bağımlılığın beraberinde getirdiği hareketsiz yaşamın her yaştan insanda önemli duygusal ve fiziksel sorunları tetiklediğine dikkat çekmeyi hedefleyen organizasyon, ’Harekete Geç’ mottosuyla bir spor festivali niteliğinde gerçekleşti.

Yarış sonuçları şöyle:

42K kategorisi (Maraton) erkekler

1 - Üzeyir Söylemez 02:23:04

2 - Mestan Turhan 02:26:53

3 - Valeriy Peremitin 02:28:19

42K kategorisi (Maraton) kadınlar

1 - Elmina Saksi 02:59:01

2 - Julia Fernas 03:17:21

3 - Merve Güney 03:20:28

21K kategorisi erkekler

1 - Mohammadjafar Moradi 01:08:35

2 - Stanislav Ryabenkov 01:08:43

3 - Yannick Von Soosten 01:10:19

21K kategorisi kadınlar

1 - Anna Yusupova 01:20:53

2 - Luliia Zianterekova 01:25:11

3 - Yuliya Kaladkevich 01:25:29

10K kategorisi erkekler

1 - Yegor Martynenko 31:26

2 - Mohammad Bogheritajamir 31:48

3 - Mehmet Koçoğlu 32:16

10K kategorisi kadınlar

1 - Daryna Moskalenko 35.53

2 - Ekaterina Savkina 37:36

3 - Aslı Sertçelik 38:55

10K Takım kategorisi:

1 - Nike Family Runs for Saçev 02:40:51

2 - Team Ultratrail 03:01:18

3 - Di’a Performance 03:33:11

Tekerlekli Sandalye Maraton erkekler

1 - Ömer Cantay 03:15:51

Tekerlekli Sandalye Maraton kadınlar

1 - Zübeyde Süpürgeci 03:15:58

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