Rumkale Su Sporları Festivali Drogan Bot yarışlarından Tuzla’ya kupa

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi tarafından yapılan ve bu yıl 5’incisi düzenlenen Rumkale Su Sporları Festivali nefes kesen mücadelelere sahne oldu. Tuzla Belediyesi destekleri ile yarışmaya katılan Tuzla Balance takımı Dragon Bot yarışlarında üçüncü olarak, kupayı Tuzla’ya getirdi.

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi tarafından yapılan ve bu yıl 5’incisi düzenlenen Rumkale Su Sporları Festivali nefes kesen mücadelelere sahne oldu. Doğa ve tarihin iç içe olduğu Rumkale’nin dünyaya tanıtılması ve spora olan ilgiyi artırmak amacıyla 13 ülke ve 38 şehirden bin 350 sporcunun katıldığı festivalde yarışmacılar gün boyunca dragon bot, su topu ve yüzme yarışlarında kıyasıya mücadele etti. Festival çerçevesinde düzenlenen Dragon Bot yarışlarında Tuzla Belediyesi destekleri ile festivale katılan Tuzla Balance üçüncü oldu. Üçüncülük kupasını, kazanan Tuzla Balance ekibi destekleri için Tuzla Belediye Başkanı Dr. Şadi Yazıcı’ya teşekkür ederek, Tuzla’yı en güzel şekilde temsil ettikleri için çok mutlu olduklarını söylediler.