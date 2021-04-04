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Ruben Ribeiro:Türkiye'nin en iyi takımını yendik

Galatasaray'a gol atan Hataysporlu Ruben Ribeiro maç sonu açıklamalarda bulundu.

Spor 04.04.2021, 13:23
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Ruben Ribeiro:Türkiye'nin en iyi takımını yendik

Galatasaray Süper Lig'in 32. haftasında deplasmanda Hatayspor ile karşı karşıya geldi.

Maçı 3-0 kaybeden sarı kırmızılılar şampiyonluk yarışında ağır darbe aldı.

Maçta Galatasaray'a karşı 1 gol kaydeden Ruben Riberiro, maç sonu açıklamalarda bulundu.

"TÜRKİYE'NİN EN İYİ TAKIMINA KARŞI GALİP GELDİK"

Ribeiro yaptığı açıklamada,  "Çok önemli bir takıma karşı, çok önemli bir galibiyet aldığımızı düşünüyorum. Gol atmamdan daha önemlisi, takım olarak kazanmamız. Türkiye'nin en iyi takımlarından birine karşı galip geldiğimiz için çok mutluyum." ifadelerini kullandı.

(Ensonhaber)

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