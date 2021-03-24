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Rosier Portekiz'e dönecek mi?

Beşiktaşlı Valentin Rosier gelecek planlarından bahsetti.

Spor 24.03.2021, 12:29
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Rosier Portekiz'e dönecek mi?

Beşiktaş'ın sezon başında Sporting Lisbon'dan kiraladığı ve bu sezonki performansıyla övgüleri alan Rosier, gelecek planları arasında Portekiz'e dönmek olmadığını belirtti.

“Geleceğim konusunda henüz karar vermedim ama Portekiz’e dönmeyi düşünmüyorum.”

Yıldız futbolcunun siyah- beyazlı kulüpte devam edip etmeyeceği sezon sonunda netleşecek. 

“Beşiktaş’ta kalıp kalmayacağım sezon sonu belli olacak. Şimdilik şampiyonluk mücadelesine odaklandım. Son maçımızda Heyecanlı ve keyifli bir şampiyonluk yarışının içindeyiz” şeklinde konuştu.

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