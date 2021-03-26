Rosier Beşiktaş'ta kalacak mı?

Beşiktaş'ta kalıp kalmayacağı henüz netlik kazanmayan Valentine Rosier'le ilgili bir açıklama geldi.

"ÜZERİNDE ÇALIŞILIYOR"

Fransız sağ bekin menajeri Stephane Canard, kendisine sorulan "Beşiktaş'ta kalacak mı?" sorusuna, "Dosya üzerinde çalışılıyor" diye cevap vermekle yetindi.

Gelen bilgiler ise yönetici Erdal Torunoğulları'nın, Canard'ı İstanbul'a davet ettiği yönünde.

Fransa'da devam eden karantinanın sona ermesinden sonra menajer Stephane Canard'ın Türkiye'ye geleceği belirtildi.

SPORTING'DEN AÇIKLAMA

Öte yandan Sporting Sportif Direktörü Hugo Viana ise kirada olan oyuncuların geleceği ile ilgili soruya, "Bazıları için bulundukları takımlardan bize talepler geldi. Onları değerledirmeye başladık" cevabını verdi. Ancak Viana oyuncu ismi vermedi.

Kaynak: ensonhaber.com