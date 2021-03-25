Ronaldo ve Pirlo takımda kalıyor!

Şampiyonlar Ligi'ne erken veda eden Juventus, Serie A'da da yarıştan iyice kopmuş durumda. Juventus’ta başkan yardımcısı Pavel Nedved, teknik direktör Andrea Pirlo'nun gidip gitmeyeceği için ve Cristiano Ronaldo hakkında çıkan transfer haberlerini yalanlar nitelikte açıklama yaptı.

Nedved'in sezon sonunda takımdan ayrılacağı söylenen Ronaldo hakkında yaptığı açıklama şu şekilde:

“Bizimle 2022 yazına kadar anlaşması var ve takımda kalacak. Ondan sonra ne olacağını göreceğiz. Cristiano, futbolumuzu zirveye çıkardı. Marka değerimizi yükseltti. 120 maçta 100’den fazla gol atıp bizi Şampiyonlar Lig’ne taşıdı. Onu elbette eleştirebiliriz. Hata yaptığımızda hepimiz eleştiriye açık olmalıyız. Ancak onun bize ne kattığını sorgulamak adil değil. Özellikle de istatistiklerine bakınca…Cristiano Ronaldo’nun fiziği ve kariyeri çocuklara ders olarak okutulmalı. O, müthiş bir yeteneğin çalışma azmiyle birleşmesinin sonucu.”

Juventus taraftarları tarafından sık sık eleştirilen teknik adam Pirlo'nun takımda kalacağını ifade eden Nedved şu şekilde konuştu: