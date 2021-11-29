Ronaldo'nun yeni hocası Ralf Rangnick oldu

Ralf Rangnick, 6 ay boyunca Manchester United'ı çalıştıracak. Alman teknik adam, genç ve potansiyelli futbolcuları kısa süre içinde geliştireceğini ifade etti.

İşte Rangnick'in açıklamaları:

"ÇOK HEYECANLIYIM"

"Manchester United'a katıldığım için çok heyecanlıyım. Önümüzdeki 6 ay boyunca tüm çabalarım, oyuncuların potansiyellerini sergilemesi için olacak. Bunun da ötesinde, kulübün uzun vadeli hedefleri doğrultusunda danışmanlık görevim için sabırsızlanıyorum.

"POTANSİYELLERİNİ GERÇEKLEŞTİRECEĞİZ"

Takım yeteneklerle dolu. Harika bir gençlik ve deneyim dengesine sahip. Önümüzdeki altı ay boyunca tüm çabalarım, bu oyuncuların hem bireysel olarak hem de en önemlisi takım olarak potansiyellerini gerçekleştirmelerine yardımcı olmak için olacak."