Son Dakika
Ronaldo'nun yeni durağı neresi?
Şampiyonlar liginde istediği sonucu alamayan Juventus, efsane oyuncu Cristiano Ronaldo ile ilgili karar aldı.
Spor 11.03.2021, 13:33
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Şampiyonlar Ligi'nde Porto'ya elenen Juventus, Express'ten gelen son dakika haberine göre Ronaldo ile sözleşme uzatmayacak.
Devler liginde aldığı sonuçla taraftarlarının tepkisini toplayan Juventus cephesinde işler karıştı. Porto'ya karşı Cristiano Ronaldo da etkili olamadı.
Juventus'un Sportif Direktörü Fabio Paratici, yıldız oyuncu Cristiano Ronaldo ile sözleşme yenileme fikrinin gündemde olmadığını bildirdi. Efsane oyuncunun sezon sonunda sözleşmesi bitiyor.
Ronaldo'nun serbest kaldığında hangi takıma gideceği şimdiden taraftarlar arasında gündem konusu oldu.