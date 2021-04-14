Ronaldo'nun golünü vermeyen hakeme ceza!

2022 Dünya Kupası Elemeleri'nde Portekiz deplasmanda Sırbistan ile karşılaşırken maçın son dakikalarında yaşanan olay dünya futbol gündemine oturmuştu.

Cristiano Ronaldo'nun 90+3. dakikadaki şutu ağlara giderken Sırbistan savunması topu çıkarmış, ancak Ronaldo topun çizgiyi geçtiğini öne sürerek çılgına dönmüştü.

Maçın hakemini sert bir biçimde protesto eden Cristiano Ronaldo, son düdük gelmeden maçı terk etmişti. O maçtaki bu karar, Hollandalı yan hakem Mario Diks'e pahalıya patladı.

EURO 2020’DE YER ALMAYACAK

Hollanda basınında yer alan haberlerde, maçın orta hakemi Danny Makkelie olaydan günler sonra yardımcı hakem Mario Diks'e kötü haberi verdi. Buna göre yan hakem Mario Diks, EURO 2020'de Danny Makkelie'nin triosunda yer almayacak.

Mario Diks konuyla ilgili verdiği demeçte, ''Şampiyonaya kısa zaman kala benim için çok ama çok büyük bir hayal kırıklığı. 31 Mart çarşamba günü, Makkelie bana başka bir yardımcı hakemle çalışmak istediğini söyledi. İş birliğimize olan güveni ortadan kalktı.'' dedi.

Yapılan açıklamada, EURO 2020'de Danny Makkelie'nin ekibinde Mario Diks'in yerini Jan de Vries'in alacağı belirtildi.

(Ensonhaber)