Ronaldo'nun annesi Dolores Aveiro: Oğlum gelecek yıl Sporting formasıyla mücadele verecek

Geçen gün Juventus formasıyla 100 gole ulaşarak 3 farklı kulüp takımı ve Milli Takım'da bu başarıyı yakalayan ilk futbolcu olan Cristiano Ronaldo sezon sonunda Torino ekibinden ayrılıyor. Portekizli yıldızın annesi oğlunun yeni adresinin neresi olacağına dair çarpıcı bir açıklamada bulundu.

"OĞLUMU İKNA ETMEYE ÇALIŞACAĞIM"

Tecrübeli futbolcunun annesi Dolores Aveiro, oğlunun Sporting'e geri dönmesini istediğini belirtirken, "Ronaldo ile konuşacağım ve gelecek sezon Sporting'e dönmesi için ikna etmeye çalışacağım. Gelecek yıl Alvalade Stadı'nda Sporting'in formasıyla mücadele verecek." ifadelerini kullandı.