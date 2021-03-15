Ronaldo 32 dakikada hat-trick yaptı!

Şampiyonluk yarışı içinde olan Juventus, kümede kalma savaşı veren Cagliari'yi Ronaldo ile yendi.

Portekizli efsane Cristiano Ronaldo, karşılaşmanın henüz 10. dakikasındayken attığı golle skoru 0-1 yaptı.

36 yaşındaki yıldız, 25. dakikada penaltıdan attığı golle farkı 2'ye çıkardı.

Maçın 32. dakikasında Chiesa'nın asistinde Ronaldo bir kez daha kendini gösterdi ve golünü buldu. Böylelikle Serie A'da çıktığı 23 maçta 23 gole ulaşmış oldu.

Cagliari'nin 61. dakikada Giovanni Simeone'nin attığı golle fark 2'ye düştü ve maçta başka gol olmadı.

Portekizli yıldız hakkında yapılan haberlere tepki olarak maç sonu röportaj vermeyi reddetti.

Aynı zamanda milli futbolcumuz Merih Demiral, sakatlığından dolayı karşılaşmada yer alamadı.