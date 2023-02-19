Romelu Lukaku’dan Atsu paylaşımı

Belçikalı futbolcu Romelu Lukaku, depremde hayatını kaybeden eski takım arkadaşı Christian Atsu’nun fotoğrafını paylaşarak, "Huzur içinde uyu kardeşim. Seni her zaman seveceğim" ifadelerini kullandı.

Hatay’da depremde sonrası yaşadığı rezidansın enkazında kalarak hayatını kaybeden Hataysporlu futbolcu Christian Atsu için eski kulüpleri ve takım arkadaşları üzüntülerini paylaşıyor. Inter’de oynayan Belçikalı futbolcu Romelu Lukaku da sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla Atsu’yu andı. Atsu ile birlikte fotoğrafını paylaşan Lukaku, "Huzur içinde yat kardeşim. Bunu kaldırmak zor. Seninle olmak harikaydı. Seni her zaman seveceğim" notunu ekledi.