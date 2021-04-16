banner363

banner453

banner454

banner403

Son Dakika
Restorasyonu tamamlanan Teşvikiye Camii ibadete açıldı
Restorasyonu tamamlanan Teşvikiye Camii ibadete açıldı
Ebru Şancı:
Ebru Şancı: "Biz de ayrı yaşıyoruz, evde erkek çekilmiyor"
Bakan Pakdemirli'den arızalanan uçakla ilgili ilk açıklama
Bakan Pakdemirli'den arızalanan uçakla ilgili ilk açıklama
Rus savaş uçağı, ABD keşif uçağını engelledi
Rus savaş uçağı, ABD keşif uçağını engelledi

Roma’nın futbolcusu Smalling’e hırsız şoku

Roma’nın defans oyuncusu Chris Smalling, evine kendisinin de içinde bulunduğu esnada hırsız girdi. Başarılı savunmacının evini üç silahlı ve maskeli hırsızın soyduğu açıklandı.

Spor 16.04.2021, 13:41
2
Roma’nın futbolcusu Smalling’e hırsız şoku

Roma’nın defans oyuncusu Chris Smalling, evine kendisinin de içinde bulunduğu esnada hırsız girdi. Başarılı savunmacının evini üç silahlı ve maskeli hırsızın soyduğu açıklandı.

Takımının dün Ajax ile oynadığı Avrupa Ligi maçına sakatlığı nedeniyle çıkmayan Chris Smalling’in evine hırsız girdi. İtalyan basınında yer alan haberlere göre Smalling’in de evinde bulunduğu sırada üç silahlı ve maskeli hırsızın eve girdiği ve başarılı savunmacıyı zorlayarak evinde bulunan kasayı açtırdığı, mücevher, para ve saatlerini çaldığı yazıldı.

Olayın yaşandığı anlarda evde Smalling’in yanı sıra eşi ve iki yaşındaki oğlu Sam’in de bulunduğu öğrenildi.
banner473
Yorumlar (0)
banner470
14°
parçalı az bulutlu