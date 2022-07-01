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Romal Palmer Göztepe’de
Göztepe, 24 yaşındaki orta saha oyuncusu Romal Palmer ile 4 yıllığına anlaştı.
Spor 01.07.2022, 18:56
Göztepe, 24 yaşındaki orta saha oyuncusu Romal Palmer ile 4 yıllığına anlaştı.
Yeni sezonda 1. Lig’de mücadele edecek olan Göztepe, 24 yaşındaki orta saha oyuncusu Romal Palmer ile 4 yıllık sözleşme imzaladı.
Manchester City altyapısında futbola başlayan Palmer, Barnsley takımında profesyonel olduktan sonra kiralık olarak Darlington takımının formasını giydi. Palmer, Championship’te toplamda 70 karşılaşmada mücadele etti.