Romal Palmer Göztepe’de

Göztepe, 24 yaşındaki orta saha oyuncusu Romal Palmer ile 4 yıllığına anlaştı.

Yeni sezonda 1. Lig’de mücadele edecek olan Göztepe, 24 yaşındaki orta saha oyuncusu Romal Palmer ile 4 yıllık sözleşme imzaladı.

Manchester City altyapısında futbola başlayan Palmer, Barnsley takımında profesyonel olduktan sonra kiralık olarak Darlington takımının formasını giydi. Palmer, Championship’te toplamda 70 karşılaşmada mücadele etti.