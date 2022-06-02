Son Dakika
Romain Saiss, kara kartal ile büyük oranda anlaşmaya vardı!
Stoper arayışlarını sürdüren Beşiktaş, Wolverhampton ile sözleşmesi biten Romain Saiss ile büyük oranda anlaşma sağladı.
Spor 02.06.2022, 11:49 02.06.2022, 11:54
Jan Vertonghen ile anlaşamayan Beşiktaş, Romain Saiss ile büyük oranda anlaşma sağladı.
Orta Çizgi'de yer alan habere göre; Beşiktaş’ın, Wolverhampton ile sözleşmesi sezon sonu biten 32 yaşındaki stoperi kısa süre içerisinde açıklaması bekleniyor.
9 milyon euro değeri var
Güncel piyasa değeri 9 milyon euro olan Faslı stoper, İngiliz ekibinde bu sezon 32 maçta forma giyerken 3 golle skor katkısı verdi.
Fas Milli Takım formasını 60 kez giyen Saiss, bu karşılaşmalarda 1 gol kaydetti. Deneyimli savunmacı, bölgesinin dışında ön liberoda da oynayabiliyor.
İstatistikleriyle ilgi çekiyor
134 ikili mücadele
73 top kapma
149 uzaklaştırma
58 pas arası