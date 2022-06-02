banner550

banner549

banner547

banner420

Son Dakika
Romain Saiss, kara kartal ile büyük oranda anlaşmaya vardı!
Romain Saiss, kara kartal ile büyük oranda anlaşmaya vardı!
A Milli Futbol Takımı’nın tüm maçları TRT’de
A Milli Futbol Takımı’nın tüm maçları TRT’de
Jorge Jesus, Samandıra Tesisleri’ni gezdi
Jorge Jesus, Samandıra Tesisleri’ni gezdi
Büyükçekmece’deki feci kazada korkunç ayrıntı
Büyükçekmece’deki feci kazada korkunç ayrıntı

Romain Saiss, kara kartal ile büyük oranda anlaşmaya vardı!

Stoper arayışlarını sürdüren Beşiktaş, Wolverhampton ile sözleşmesi biten Romain Saiss ile büyük oranda anlaşma sağladı.

Spor 02.06.2022, 11:49 02.06.2022, 11:54
Romain Saiss, kara kartal ile büyük oranda anlaşmaya vardı!

Jan Vertonghen ile anlaşamayan Beşiktaş, Romain Saiss ile büyük oranda anlaşma sağladı.

Orta Çizgi'de yer alan habere göre; Beşiktaş’ın, Wolverhampton ile sözleşmesi sezon sonu biten 32 yaşındaki stoperi kısa süre içerisinde açıklaması bekleniyor.

9 milyon euro değeri var

Güncel piyasa değeri 9 milyon euro olan Faslı stoper, İngiliz ekibinde bu sezon 32 maçta forma giyerken 3 golle skor katkısı verdi.

Fas Milli Takım formasını 60 kez giyen Saiss, bu karşılaşmalarda 1 gol kaydetti. Deneyimli savunmacı, bölgesinin dışında ön liberoda da oynayabiliyor.

İstatistikleriyle ilgi çekiyor

134 ikili mücadele

73 top kapma

149 uzaklaştırma

58 pas arası

#Romain Saiss
Yorumlar (0)
27°
açık