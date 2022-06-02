Romain Saiss, kara kartal ile büyük oranda anlaşmaya vardı!

Jan Vertonghen ile anlaşamayan Beşiktaş, Romain Saiss ile büyük oranda anlaşma sağladı.

Orta Çizgi'de yer alan habere göre; Beşiktaş’ın, Wolverhampton ile sözleşmesi sezon sonu biten 32 yaşındaki stoperi kısa süre içerisinde açıklaması bekleniyor.

9 milyon euro değeri var

Güncel piyasa değeri 9 milyon euro olan Faslı stoper, İngiliz ekibinde bu sezon 32 maçta forma giyerken 3 golle skor katkısı verdi.

Fas Milli Takım formasını 60 kez giyen Saiss, bu karşılaşmalarda 1 gol kaydetti. Deneyimli savunmacı, bölgesinin dışında ön liberoda da oynayabiliyor.

İstatistikleriyle ilgi çekiyor

134 ikili mücadele

73 top kapma

149 uzaklaştırma

58 pas arası