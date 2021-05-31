Anadolu Efes’in basketbolcularından Rodrigue Beaubois, Euroleague’de kazanan taraf olmalarından dolayı inanılmaz hissettiğini ifade etti.

Almanya’nın Köln şehrinde düzenlenen THY Euroleague Finali’nde İspanyol ekibi Barcelona’yı 86-81 mağlup ederek şampiyon olan Anadolu Efes yurda döndü. Havalimanında açıklamalarda bulunan Rodrigue Beaubois, “İnanılmaz hissediyorum. Çok inanılmaz bir durum. Çok uzun bir sezonda beraber seyahat ettik. Finalde inanılmaz bir şey başardık ve çok gururluyum” dedi.