Rodika Maria Yakşi, Türkiye adına UWW yönetimine tekrar seçildi

Rodika Maria Yakşi, Türkiye adına Dünya Güreş Birliği (UWW) yönetimine tekrar seçildi. Türk delegesi olarak seçime giren ve kadınlarda en çok oyu (79) alan Yakşi, Dünya Güreş Birliği’nin yönetim kurulu üyeliğine tekrar seçildi.

Sırbistan’ın başkenti Belgrad’da yapılan UWW Yönetim Kurulu seçimine 180 ülke katıldı. Daha önce iki defa yönetim kurulu üyeliği yapan Yakşi, üçüncü 6 yıllık dönem için Çinli Ye Zhang ile beraber 7 kadın arasından seçildi. Rodika Maria Yakşi açıklamasında, "Ülkem adına UWW yönetimine tekrar seçilmekten çok mutluyum. Bu seçimde UWW’de iki kadın yönetim kurulu üyesinden bir olmaktan ve Türk güreşine ve dünya güreşine üçüncü defa hizmet etmekten son derece mutluyum" dedi.

Türkiye Güreş Federasyonu Başkanı Şeref Eroğlu ise, "Ülke olarak UWW’de yönetim kurulunda bir Türk olmasından çok mutluyum. Rodika ablamızın üçüncü defa seçilmesi ülkemiz ve Türk güreşi adına bizleri çok mutlu etti. Kendisine, Türk güreş ailesi ve yönetim kurulumuz adına başarılar diliyorum" diye konuştu.

UWW Yönetim Kurulu şöyle:

Daniel Igali - Nijerya

Theodoros Hamakos - Yunanistan

Karl-Martin Dittmann - Almanya

Razvan Pircalabu - Romanya

Rodika Yakşi - Türkiye

Namig Aliyev - Azerbaycan

Ye Zhang - Çin

Damirbek Asylbek Uulu - Kırgızistan

Kuniko Tanioka - Japonya

Buyandeleger Peljee - Moğolistan

Dabir Alireza - İran

Lionel Lacaze - Fransa

Anette Kure - Norveç

Yuriy Kopytko - Ukrayna

Brijbhushan Singh - Hindistan

Marthinus J. H. Bosse - Güney Afrika Cumhuriyeti