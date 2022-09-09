Rodika Maria Yakşi, Türkiye adına UWW yönetimine tekrar seçildi
Rodika Maria Yakşi, Türkiye adına Dünya Güreş Birliği (UWW) yönetimine tekrar seçildi. Türk delegesi olarak seçime giren ve kadınlarda en çok oyu (79) alan Yakşi, Dünya Güreş Birliği’nin yönetim kurulu üyeliğine tekrar seçildi.
Rodika Maria Yakşi, Türkiye adına Dünya Güreş Birliği (UWW) yönetimine tekrar seçildi. Türk delegesi olarak seçime giren ve kadınlarda en çok oyu (79) alan Yakşi, Dünya Güreş Birliği’nin yönetim kurulu üyeliğine tekrar seçildi.
Sırbistan’ın başkenti Belgrad’da yapılan UWW Yönetim Kurulu seçimine 180 ülke katıldı. Daha önce iki defa yönetim kurulu üyeliği yapan Yakşi, üçüncü 6 yıllık dönem için Çinli Ye Zhang ile beraber 7 kadın arasından seçildi. Rodika Maria Yakşi açıklamasında, "Ülkem adına UWW yönetimine tekrar seçilmekten çok mutluyum. Bu seçimde UWW’de iki kadın yönetim kurulu üyesinden bir olmaktan ve Türk güreşine ve dünya güreşine üçüncü defa hizmet etmekten son derece mutluyum" dedi.
Türkiye Güreş Federasyonu Başkanı Şeref Eroğlu ise, "Ülke olarak UWW’de yönetim kurulunda bir Türk olmasından çok mutluyum. Rodika ablamızın üçüncü defa seçilmesi ülkemiz ve Türk güreşi adına bizleri çok mutlu etti. Kendisine, Türk güreş ailesi ve yönetim kurulumuz adına başarılar diliyorum" diye konuştu.
UWW Yönetim Kurulu şöyle:
Daniel Igali - Nijerya
Theodoros Hamakos - Yunanistan
Karl-Martin Dittmann - Almanya
Razvan Pircalabu - Romanya
Rodika Yakşi - Türkiye
Namig Aliyev - Azerbaycan
Ye Zhang - Çin
Damirbek Asylbek Uulu - Kırgızistan
Kuniko Tanioka - Japonya
Buyandeleger Peljee - Moğolistan
Dabir Alireza - İran
Lionel Lacaze - Fransa
Anette Kure - Norveç
Yuriy Kopytko - Ukrayna
Brijbhushan Singh - Hindistan
Marthinus J. H. Bosse - Güney Afrika Cumhuriyeti
|Takımlar
|O
|P
|1. Beşiktaş
|5
|13
|2. Konyaspor
|5
|11
|3. Fenerbahçe
|5
|10
|4. Başakşehir
|4
|10
|5. Gaziantep FK
|5
|10
|6. Adana Demirspor
|5
|10
|7. Galatasaray
|5
|10
|8. Trabzonspor
|5
|10
|9. Kayserispor
|5
|6
|10. Antalyaspor
|5
|6
|11. Giresunspor
|5
|6
|12. Kasımpaşa
|5
|6
|13. Alanyaspor
|5
|5
|14. Karagümrük
|4
|4
|15. Sivasspor
|5
|3
|16. İstanbulspor
|4
|3
|17. Hatayspor
|4
|1
|18. Ümraniye
|5
|1
|19. Ankaragücü
|4
|1
|Takımlar
|O
|P
|1. Bodrumspor
|4
|10
|2. Bandırmaspor
|3
|9
|3. Keçiörengücü
|4
|7
|4. Boluspor
|4
|7
|5. Pendikspor
|4
|7
|6. Eyüpspor
|4
|7
|7. Sakaryaspor
|4
|6
|8. Manisa Futbol Kulübü
|3
|6
|9. Rizespor
|3
|5
|10. Samsunspor
|4
|5
|11. Gençlerbirliği
|4
|5
|12. Göztepe
|4
|5
|13. Adanaspor
|4
|4
|14. Tuzlaspor
|4
|4
|15. Erzurumspor
|4
|3
|16. Altınordu
|3
|2
|17. Denizlispor
|4
|1
|18. Altay
|4
|1
|19. Ö.K Yeni Malatya
|4
|1
|Takımlar
|O
|P
|1. Arsenal
|6
|15
|2. M.City
|6
|14
|3. Tottenham
|6
|14
|4. Brighton
|6
|13
|5. M. United
|6
|12
|6. Chelsea
|6
|10
|7. Liverpool
|6
|9
|8. Brentford
|6
|9
|9. Leeds United
|6
|8
|10. Fulham
|6
|8
|11. Newcastle
|6
|7
|12. Southampton
|6
|7
|13. Bournemouth
|6
|7
|14. Wolverhampton Wanderers
|6
|6
|15. Crystal Palace
|6
|6
|16. Everton
|6
|4
|17. Aston Villa
|6
|4
|18. West Ham United
|6
|4
|19. Nottingham Forest
|6
|4
|20. Leicester City
|6
|1
|Takımlar
|O
|P
|1. Real Madrid
|4
|12
|2. Barcelona
|4
|10
|3. Villarreal
|4
|10
|4. Real Betis
|4
|9
|5. Osasuna
|4
|9
|6. Athletic Bilbao
|4
|7
|7. Atletico Madrid
|4
|7
|8. Celta Vigo
|4
|7
|9. Real Sociedad
|4
|7
|10. Valencia
|4
|6
|11. Mallorca
|4
|5
|12. Girona
|4
|4
|13. Almeria
|4
|4
|14. Rayo Vallecano
|4
|4
|15. Espanyol
|4
|4
|16. Real Valladolid
|4
|4
|17. Sevilla
|4
|1
|18. Elche
|4
|1
|19. Getafe
|4
|1
|20. Cadiz
|4
|0