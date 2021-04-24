Rodellega: Falcao'nun Galatasaray'da kalmasını istiyorum

Denizlispor'un tecrübeli yıldızı Hugo Rodallega, ESPN'e verdiği röportajda Galatasaray'da oynayan vatandaşıRadamel Falcao için konuştu.

Falcao'nun Galatasaray'da kalmasını istediğini belirten Rodallega, "Falcao için sakatlıklar nedeniyle karmaşık bir yıl oldu ancak o bir savaştı. Şu anda sakin, mutlu, onun Türkiye'de kalmasını ve başarılı olmasını istiyorum." dedi.

HAYALİNDEKİ TAKIMI AÇIKLADI

Kolombiya'da dönmek istediği takımı da açıklayan tecrübeli golcü, "America de Cali taraftarıyım. Bir gün babamın o forma altında oynarken beni görmesini hayal ediyorum. Eğer şans gelirse, America için oynamak istiyorum. 6 ay, 1 yıl fark etmez, o formayı giymeliyim." ifadelerini kullandı.

2009'dan bu yana Denizlispor forması giyen Rodallega'nın sözleşmesi bu sezon bitiyor. 35 yaşındaki futbolcu, bu sezon 32 maçta 14 gol ve 3 asistlik performans sergiledi.

(Ensonhaber)