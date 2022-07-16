İspanyol devi Barcelona, Bundesliga ekiplerinden Bayern Münih’te forma giyen Polonyalı golcü Robert Lewandowski’yi kadrosuna kattığını açıkladı.

Son 8 sezondur Bayern Münih forması giyen ve günlerdir transferi konuşulan Polonyalı yıldız Robert Lewandowski’nin yeni takımı belli oldu. Golcü futbolcunun Barcelona ile anlaşmaya vardığı açıklandı. Transfer, Barcelona resmi sosyal medya hesabından ‘Robert Lewandowski ile prensip anlaşmasına varıldı’ şeklinde duyuruldu. 33 yaşındaki golcü oyuncunun ilerleyen günlerde sağlık kontrolünden geçerek kendisini Katalan ekibine bağlayan resmi sözleşmeyi imzalaması bekleniyor.

Robert Lewandowski, Bavyera ekibinde forma giydiği 8 sezonda 375 resmi müsabakada forma giyerken 344 kez de rakip fileleri havalandırdı.