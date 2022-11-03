Robbie Neilson: "Başakşehir kazanmayı ve liderliği hak etti"

Hearts Teknik Direktörü Robbie Neilson, 3-1 yenildikleri Başakşehir maçının ardından “Başakşehir zor rakip. Kaliteli ve iyi bir takım. Kazanmayı hak ettiler. Gruptaki liderliği de hak ettiler” dedi.

UEFA Avrupa Konferans Ligi A Grubu son maçında İskoçya ekibi Hearts, deplasmanda karşılaştığı Medipol Başakşehir’e 3-1 mağlup oldu. Müsabakanın ardından Hearts Teknik Direktörü Robbie Neilson basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. Zor bir müsabakayı geride bıraktıklarını söyleyen Neilson, “Başakşehir zor rakip. Kaliteli ve iyi bir takım. Kazanmayı hak ettiler. Gruptaki liderliği de hak ettiler. İyi bir tecrübe kazandık. 4. dakikada bir gol yedik bir gol de duran toptan yedik. Belli hatalarımız oldu. Yüksek rekabetli bir maç olduğunu düşünüyorum. Seneye de buralarda olmak istiyoruz” şeklinde konuştu.

"Genç oyunculardan memnun kaldım"

Neilson, müsabakada forma giyen genç oyuncuların performansı ile ilgili gelen soruya "Tabii memnundum, iyilerdi. Onlar için iyi bir tecrübeydi. Oyun planına sadık kaldılar. Genel olarak memnun kaldım" yanıtını verdi. İskoçya Ligi’nde hafta sonu oynayacakları müsabakanın sorulması üzerine Robbie Neilson, "Zor maç olacak. Sakat vardı birçok oyuncuyu kullanamadık. Elimizdeki oyuncularla hafta sonu bir senaryo kurmamız gerekecek" ifadelerini kullandı.

"Bir sonraki sene performansımızın üstüne koyabiliriz"

Uzun zaman sonra Avrupa’da mücadele ettiklerine değinen Neilson, “16-18 yılda ilk kez buralara geldik. Fiorentina ve Başakşehir’e güzel goller attık. Tecrübe kazanarak bir sonraki sene daha da üstüne koyabiliriz” açıklamasını yaptı.