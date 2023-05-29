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Rizespor’un şampiyonluk kupası minik Demirel’in kabrine götürüldü
ÇAYKUR RİZESPOR YÖNETİMİ TFF 1.LİG ŞAMPİYONLUK KUPASINI ARALIK AYINDA ÜZERİNE KALE DİREĞİ DEVRİLMESİ SONUCU HAYATINI KAYBEDEN 8 YAŞINDAKİ MİNİK FUTBOLCUNUN KABRİNE GETİRDİ
Spor 29.05.2023, 15:34
Çaykur Rizespor yönetimi TFF 1. Lig şampiyonluk kupasını Aralık ayında üzerine kale direği devrilmesi sonucu hayatını kaybeden 8 yaşındaki minik futbolcunun kabrine götürdü.
Çaykur Rizespor’un 8-10 yaş takımı oyuncusu 8 yaşındaki Yiğit Demirel, 7 Aralık 2022 Çarşamba günü Çaykur Rizespor’un altyapı tesislerinde kale direği üzerine devrilmesi sonucunda hayatını kaybetmişti. Çaykur Rizespor yöneticileri Serkan Karavin ve Hasan Yavuz Bakır geçtiğimiz Cumartesi günü gerçekleşen törenle takımın aldığı TFF 1. Lig Şampiyonluk Kupasını minik Demirel’in kabrine götürdü.