Rizespor’dan Giresunspor ve Adana Demirspor mesajı

Çaykur Rizespor TFF 1. Lig’den Süper Lig’e yükselen GZT Giresunspor ve Adana Demirspor’u kutlayan bir mesaj yayımladı.

Süper Lig’in Karadeniz ekiplerinden Çaykur Rizespor, resmi sosyal medya hesabından, TFF 1. Lig’in 34. haftasında Tuzlaspor’u deplasmanda 2-1 mağlup ederek 44 yıl aradan sonra Süper Lig’e çıkan GZT Giresunspor’u ve Menemenspor’u 4-1 yenerek 26 yıl sonra şampiyon olarak Süper Lig’e yükselen Adana Demirspor’u kutlayan bir mesaj yayımladı.

GZT Giresunspor için yayımlanan mesajda “Süper Lig’e çıkan Karadeniz temsilcisi GZT Giresunspor’u tebrik ediyor, Süper Lig’de kendilerine başarılar diliyoruz. Süper Lig’e hoş geldiniz Çotanaklar” denildi. Adana Demirspor için ise “TFF 1. Lig’i şampiyon olarak tamamlayarak Süper Lig’e çıkan Adana Demirspor’u tebrik ediyor, Süper Lig’de kendilerine başarılar diliyoruz. Hoş geldin Adana Demirspor” ifadeleri kullanıldı.