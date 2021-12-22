Rizespor’da Fabricio Baiano cezalı duruma düştü

Ç Rizespor’un futbolcusu Fabricio Baiano, DG Sivasspor maçında rakibine yaptığı müdahale sonrası ikinci sarıdan kırmızı kart gördü. Baiano, 19. haftada oynanacak Gaziantep FK mücadelesinde forma giyemeyecek.

Spor Toto Süper Lig’in 18. haftasında 1-1 beraberlikle sonuçlanan Sivasspor-Rizespor karşılaşmasının 90. dakikasında Rize temsilcisinin futbolcusu Fabricio Baiano, rakibine yaptığı faul sonrası hakem Atilla Karaoğlan tarafından ikinci sarı karttan kırmızı kartla cezalandırıldı ve Baiano oyun dışı kaldı.

Brezilyalı oyuncu, ligin 19. haftasında oynanacak Gaziantep FK maçında görev alamayacak.