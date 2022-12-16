Rizespor’da ’Cennete bir Yiğit’ koreografisi

Rize’de üzerine kale direği devrilmesi sonucu hayatını kaybeden Yiğit Demirel için Rizespor taraftarından Koreografi yapıldı.

Çaykur Rizespor’un 8-10 yaş takımı oyuncusu 8 yaşındaki Yiğit Demirel, 7 Aralık Çarşamba günü saat 16.45 sıralarında Çaykur Rizespor’un alt yapı tesislerinde üzerine kale direğinin üzerine devrilmesi üzerine kaldırıldığı hastanede 3 güN yoğun bakımda verdiği yaşam mücadelesini kaybetti. Hayatını kaybeden minik Yiğit için Çaykur Rizespor taraftarları TFF 1. Lig’in 18. haftasında oynan Göztepe maçının başında ’Cennetin bağrında bir Yiğit’ yazılı Koreografi yapıldı. Taraftarlar tarafından yapılan Koreografi esnasında Minik Yiğit’in ailesi gözyaşı döktü.