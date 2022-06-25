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Rizespor yeni sezonun antrenmanlarını günde çift antrenmanla sürdürüyor

Yeni sezon hazırlıklarına Rize’de devam eden Çaykur Rizespor günü çift antrenman ile tamamladı.

Spor 25.06.2022, 19:22
Rizespor yeni sezonun antrenmanlarını günde çift antrenmanla sürdürüyor

Yeni sezon hazırlıklarına Rize’de devam eden Çaykur Rizespor günü çift antrenman ile tamamladı.

TFF 1. Lig’in Karadeniz ekiplerinden Çaykur Rizespor, kamp öncesi yeni sezonun hazırlıklarını Mehmet Cengiz Tesisleri’nde sürdürdü. Teknik Direktör Bülent Korkmaz yönetiminde gerçekleştirilen 2 antrenman ısınma hareketleri ile başladı. Antrenman yapılan kondisyon çalışmaları ile son buldu.

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