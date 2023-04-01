Rizespor için artık her maç bir final

Çaykur Rizespor, Bandırmaspor karşısında kazanıp üst sıralara tırmanmayı hedefliyor.

Çaykur Rizespor Spor Toto 1. Ligin 29. haftasında Manisa FK karşısında aldıkları 4-2’lik skorla ligdeki galibiyet sürecini sürdürüyor. Yeşil-mavili ekip ligin 30. haftasında 2 Nisan Pazar günü saat 20.30’da sahasında oynayacağı Bandırmaspor karşısında da galibiyet elde etmek istiyor. Rizespor geçen maçında file bekçisi Abdullah Yiğiter’in sakatlanmasıyla 3 kalecisi de sakat durumda oldu. Yeşil-mavili ekip oynayacakları Bandırmaspor maçında ise kalecinin kim olacağı merak konusu. Bandırmaspor maçı ile ilgili konuşan Rizespor basın sözcüsü Hasan Yavuz Bakır, maçta taraftarın desteklerine ihtiyaçları olduklarını ifade ederek, “Yarın ki maçta taraftarımızın desteğine çok ihtiyacımız var. Bandırmaspor zor bir ekip. Onlarda son 16’larda sürekli kaybettiler. Kazanmak isteyeceklerdir. Onları da biliyoruz. Play-off anlamında ciddi anlamda hedefleri var. Biz bu nedenle bu zor süreçte taraftarımızın da desteğiyle maçı bitirmek istiyoruz. İnşallah dolu tribünlerle oynayacağız” diye konuştu.

“Bundan sonraki maçlar hep final havasında olacak”

Çaykur Rizespor’un oynayacağı her maçın artık birer final maçı olacağını belirten Hasan Yavuz Bakır, “Çift maç haftasında ilk ayağı geride bıraktık. Manisaspor’u mağlup ederek zirve yarışını sürdürdük. Bu bize mutluluk veriyor. Rotasyonlu bir kadro olmasına rağmen sahadaki performans oldukça sevindiriciydi. Bandırmaspor maçı bizim için bir başka final. Bundan sonraki maçlar hep final havasında olacak. Ligin ilk yarısında kaybetmiş olduğumuz puanları telefi etmek için kazanmak zorundayız. Bandırma maçını kazanarak zirve yarışındaki iddiamızı sürdüreceğiz. Takımdaki genel durum oldukça iyi. Futbolcularımızın performansı gün geçtikçe iyi oluyor. Bu bizi sevindiren bir tablo. Şuan içinde bulunduğumuz durum itibariyle çözmüş durumdayız. Kadromuza katılan oyuncularda oldukça form grafiği yükseliyor” şeklinde konuştu.

“Kalede büyük bir eksik yaşıyoruz”

Kaleci sakatlıklarından endiyşe duyduklarını ifade eden Bakır, “En büyük sakatlarımız. Uzun haftalardan beri Oğuz yok, Alper yok. Tarık ve Zafer sakatlandı. Son maçta da kalecimiz Abdullah sakatlandı. Kalede büyük bir eksik yaşıyoruz. Kalecilerimizin fedakarlığı devreye girerse maçta bir kalecimiz oyuna girer ve bizi temsil eder. Şuan ki tabloya göre ikisinin de oynaması mümkün değil. İçinde bulunduğumuz tabloda bizim için en büyük motivasyon takımda ki arkadaşlık. Yükselen form grafiğimiz, oyuncularımızın performansının artması. Çok ciddi sayıda sakatımız var. Koray uzun zamandır yoktu. İnşallah sakatlarımızın da iyileşmesiyle beraber önümüzdeki maçlarda sahada olacağız” ifadelerini kullandı.