Rizespor - Fenerbahçe maçının muhtemel 11'leri
Süper Lig'in 34. haftasında Fenerbahçe, deplasmanda Rizespor ile karşı karşıya gelecek.
Süper Lig'in 34. haftasında Fenerbahçe, Çaykur Rizespor'a konuk olacak.
Rize'nin stadında oynanacak haftanın açılış müsabakası, saat 20.30'da başlayacak.
Ligde oynadığı son 9 karşılaşmada 8 galibiyet alan Fenerbahçe, haftaya 62 puanla ikinci sırada girdi. Sarı-lacivertli takım, Rizespor'u mağlup ederek galibiyet serisini 6 maça çıkarmayı hedefliyor.
Süper Lig'de 8 galibiyet, 6 beraberlik ve 19 mağlubiyet sonucunda 30 puan toplayan Çaykur Rizespor ise averajla 18. sırada yer alıyor.
İki takım arasında sezonun ilk yarısında İstanbul'da oynanan maçı Fenerbahçe, 4-0 kazanmıştı.
Muhtemel 11'ler
Rizespor: Gökhan Akkan, Gökhan Gönül, Ponck, Holmen, Eren, Sabo, Baiano, Boldrin, Boyd, Bolesie, Cisse
Fenerbahçe: Altay, Osayi, Serdar, Kim, Ferdi, Crespo, Zajc, İrfan, Mert Hakan, Rossi, Serdar