Rizespor-Beşiktaş maçının muhtemel 11'leri

Süper Lig!in 38. haftasında lider Beşiktaş, deplasmanda Rizespor'un konuğu olacak.

Çaykur Didi Stadı'ndaki karşılaşma saat 20.30'da başlayacak. Hakem Abdulkadir Bitigen yöneteceği mücadele beIN Sports’tan canlı yayınlanacak.

Ligin 37. haftasında Hes Kablo Kayserispor'u 3-1 yenen Beşiktaş; 23 galibiyet, altışar beraberlik ve yenilgiyle 75 puan toplayarak lider durumda bulunuyor.

Çaykur Rizespor ise 10 galibiyet, 12 beraberlik ile 13 yenilgi sonunda 42 puan elde etti ve 12. sırada yer alıyor.

MUHTEMEL 11’LER

Rizespor: Tarık, Moroziuk, Emir, Talbi, Melnjak, Dokovic, Yasin, Michalak, Sabo, Fernando, Remy

Beşiktaş: Ersin, Dorukhan, Vida, Welinton, N’Sakala, Josef, Atiba, Ghezzal, Ljajic, N’Koudou, Gökhan Töre