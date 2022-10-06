Rize’de Türkiye Kano Şampiyonası heyecanı sona erdi

Rize’nin Ardeşen ilçesinde Türkiye Kano Federasyonu tarafından düzenlenen şampiyonada derece alan sporcular ve kulüpler yapılan törenle kupalarını aldı.

İlçede yeni kurulan kano ve rafting parkurunda Türkiye Kano Federasyonu tarafından 5-6 Ekim 2022 tarihleri arasında yarışma düzenlendi. Düzenlenen Türkiye Kano Şampiyonası yarışmalarında aralarında Ardeşen Belediye Spor Kulübü Kano branşı sporcularının da dereceye girdiği katılımcılar, Ardeşen Belediye Başkanı Avni Kahya ve Belediye Meclis Üyesi Fatih Öney’in katıldığı törende ödüllerini aldı.

Ardeşen Belediye Spor Kulübü Kano sporcularından Mustafa Parlak Genç Erkekler C1 kategorisinde birincilik, aynı kulüpte yer alan Alperen Kerim Galipoğlu Yıldız Erkekler K1 kategorisinde üçüncülük madalyası kazandı. Ardeşen; Genç Erkekler Kulüp kategorisinde de ise 2.’lik elde etti.