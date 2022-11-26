Rize’de ’Sporun Yıldızları’ ödüllendirildi

Rize’den Ulusal ve uluslararası turnuvalarda dereceye giren sporcular ve antrenörlerine “Sporun Yıldızları” programında ödüller verildi.

Rize Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü tarafından düzenlenen “Sporun Yıldızları” ödül töreninde ulusal ve uluslararası turnuvalarda dereceye giren sporcu ve antrenörlerine ödülleri verildi. Rize Yenişehir Kapalı Spor salonunda düzenlenen gösteri ve etkinliklerin sergilendiği tören Saygı Duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunmasıyla başladı. Protokol konuşmalarının ardından dünya karate kata şampiyonlarının gösterilerinin ardından ve dünya şampiyonu Kafkas dans ekibini gösteri yaptı. 2024 yılında yapılacak olimpiyatlar için Rize’den sporcu yetiştirdiklerini ifade eden Rize Gençlik ve Spor İl Müdürü Gürhan Yıldız, "Bizim asıl hedefimiz 2024 yılında Fransa, Paris olimpiyatlarında Rize’den sporcularımızın katılımını sağlamamız için elimizden gelen gayretle çalışıyoruz. Bunu başaracağımıza inanıyoruz. Çünkü Rize geçmişte bir çok olimpiyat şampiyonu, Avrupa şampiyonu ve Dünya şampiyonu yetiştirmiş bir ildir. Biz gençlerimize, çocuklarımıza sporu sadece yarıştırmak için tavsiye etmiyoruz. Biz onlara vatanları ve milletleri için önemli olan erdemleri kazandırmak için sporu tavsiye ediyoruz. Biz gençlerimize hep söyledik. Tekrardan söylüyorum, Bu ülkeye, bu vatan toprağına, ay yıldızlı bayrağa düşmanlık yapanlara, bunlarla kol kola yürüyenlere, Türk ordusuna dil uzatanlara asla fırsat vermeyin" şeklinde konuştu.

Vali Kemal Çeber: "Hiçbir ile nasip olmayacak program Rize’de yapıldı"

Rize spor anlamında çok şanslı bir olduğunu söyleyen Rize Valisi Kemal Çeber, "Ben şunu ifade edeyim, çok şanslı bir iliz. Biz zaten özel bir iliz ama spor anlamında özenildiğimiz kadar şanslı bir iliz. Sporun, sporcunun dostu her zaman yardımcısı olan Cumhurbaşkanımız var. Onun varlığını Rize’de her türlü spor aktivitemizde hissediyoruz. Bir şansımız daha var. Bu topraklar Osman Aşkın Bak gibi spor bakanı çıkarmış. Sporun yıldızları diye bir program hiçbir ile nasip olmayacak bir program Rize’de yapıldı" ifadelerini kullandı.