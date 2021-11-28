Rize’de Off-Road fırtınası esti

Karadeniz Off-Road Kupası 5. Ayak Yarışları’nda Gürcistan, Irak, İran ve Türkiye’den olmak üzere toplam 24 yarışmacı mücadele etti.

Ardeşen Off-Road Kulübü tarafından düzenlenen Karadeniz Off-Road Kupası 5. Ayak Yarışları gerçekleştirildi. S4, S3, S2 olmak üzere 3 kategoride düzenlenen yarışlarda Gürcistan, Irak, İran ve Türkiye’den olmak üzere 24 yarışmacı yarıştı. Ardeşen ilçesi Fırtına Vadisi, Çamlıhemşin yolu üzerinde gerçekleşen yarışlarda nefes kesen görüntüler ortaya çıktı. Birinci olmak için mücadele veren yarışmacılar kıya sıya yarıştı. Start noktasından yola çıkarak hızlı bir şekilde yarışan yarışmacılar için yolda kalan araçlara özel, hazırda iş makinesi bekletildi. Girdiği çukurdan çıkamayan araçlar iş makineleri yardımı ile çıkartıldı.

Türkiye Otomobil Sporları Federasyonu (TOSFED) Off-Road’tan Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi Metin Yılmaz, yarışların ambiyansının ve seyirci katılımının da kendilerini memnun ettiğini dile getirerek, "Bu yarışma mahalli Karadeniz Off-Road Kupası. Pandemi sonrası ilk şampiyonamız. Ardeşen önemli organizasyonlara ev sahipliği yapmış ilçemiz. Karadeniz Off-Road Kupamızın son ayağını Ardeşen’de yapıyoruz. Pandemi süresini araç sahipleri araçlarını şampiyonaya iyi hazırlama şekilde geçirdiler. Ambiyans ve seyirci katılımı çok güzel. Karadeniz engebeli bir coğrafya. Bu bölgede vatandaşlarımızın bindiği araçların çoğu ya pikap ya da 4x4 araçlar. Bu nedenle hayatlarını yaylada Off-Road tipi yerlerde geçiriyorlar. Bunun spora yansıması Ardeşen’i çok iyi bir yere getiriyor. Türkiye Şampiyonası’nı domine eden bölge Karadeniz’dir. Karadeniz’de de Ardeşen, Ünye, Fatsa, Artvin ve Trabzon’dan yarışmacılar çoğalması bu anlamda önemli" dedi.

Etkinlik için Ordu’dan Rize’ye gelen Fatsa Off-Road Kulübü Başkanı Üzeyir Erdoğan, "Ekibimle beraber buraya yarışmaya geldik. Gayet zorlu bir parkurdu. Güzel bir mücadele verdik. İkinci turda aracımın motoru arıza verdi ama gayet güzel bir mücadele sergiledi. Katılım sağlayan herkese teşekkür ediyorum. Karadeniz mahalli Off-Road yarışmasıydı. Son ayak yarışını tamamladık. Sezonu bu şekilde kapatıyoruz" diye konuştu.