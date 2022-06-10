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Rize Belediyespor Kadın Basketbol Takımı kadrosunu güçlendiriyor

Süper Lig’e yükselen Rize Belediyespor Kadın Basketbol Takımı yeni sezonda 3 oyuncuyu kadrosuna kattı.

Spor 10.06.2022, 21:33
Rize Belediyespor Kadın Basketbol Takımı kadrosunu güçlendiriyor

Süper Lig’e yükselen Rize Belediyespor Kadın Basketbol Takımı yeni sezonda 3 oyuncuyu kadrosuna kattı.

Herbalife Nutrition Kadınlar Basketbol Süper Ligi’ne yükselecek 2’nci takımı belirleyecek olan Play-Off finali maçlarının üçüncü serisini Yalova’da oynayan Rize Belediyespor rakibine 8 sayı fark atarak karşılaşmayı 70-62 kazandı ve Süper Lig’e yükselmeyi başardı. İki yıl önce kurulan ve 2 yıl üst üste ilk kez yer aldığı liglerde şampiyonluk ipini göğüsleyerek Süper Lig’e yükselme başarısı gösteren Rize ekibi, yeni sezonda 3 oyuncuyu renklerine bağladı. WNBA pivot pozisyonunda oynayan Rachel Hollivay, oyun kurucu Khayla Nicole Pointer ve uzun forvet Ruht Sherrill’i kadrosuna kattı.

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