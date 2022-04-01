Rıza Kayaalp ve Yunus Emre Başar yarı finalde
Macaristan’ın Budapeşte şehrinde gerçekleştirilen 2022 Avrupa Güreş Şampiyonası’nda 5. gün gündüz seansı sona erdi.
Macaristan’ın Budapeşte şehrinde gerçekleştirilen 2022 Avrupa Güreş Şampiyonası’nda 5. gün gündüz seansı sona erdi.
130 kilo Grekoromen stilinde, olimpiyat madalyalı güreşçi Rıza Kayaalp, eleme müsabakasında Rumen rakibi Alin Alexuc Ciurariu’yu 9-0 teknik üstünlükle mağlup ederek çeyrek finale adını yazdırdı. Çeyrek finalde Macar Darius Attila Vitek’i 6-0 yenerek yarı finale yükseldi.
55 kilo Grekoromen stil eleme mücadelesinde Emre Mutlu, Sırp rakibi Sebastian Kolompar’ı 12-3 teknik üstünlükle yenerek çeyrek finale yükseldi. Mutlu, çeyrek finalde Gürcü Nugzari Tsurtsumia’ya 8-0 teknik üstünlükle yenildi.
63 kiloda Grekoromen stilde Ahmet Uyar, Macar Krisztian Kecskemeti’yi 5-2 mağlup ederek çeyrek finale çıktı. Çeyrek finalde Azeri Taleh Mammadov ile karşılaşan Uyar, 5-1 mağlup oldu.
87 kiloda Metehan Başar, Grekoromen stilde Rumen Nicu Samuel Ojog’a yenildi.
77 kilo Grekoromen stil mücadelesinde Yunus Emre Başar, Fransız Ibrahım Ghanem’i 9-0 teknik üstünlükle mağlup ederek çeyrek finale kaldı. Hırvat Antonio Kamenjasevic’i 9-0 teknik üstünlükle mağlup ederek yarı finale yükseldi.
2022 Avrupa Güreş Şampiyonası akşam seansında yarı final ve madalya maçlarıyla devam edecek.