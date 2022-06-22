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Rıza Kayaalp, İtalya’da altın madalya kazandı

Milli güreşçi Rıza Kayaalp, İtalya’da altın madalya kazandı.

Spor 22.06.2022, 23:36
Rıza Kayaalp, İtalya’da altın madalya kazandı

Milli güreşçi Rıza Kayaalp, İtalya’da altın madalya kazandı.

İtalya’nın Roma kentinde düzenlenen Matteo Pellicone Ranking Serisi’nde grekoromen stil 130 kilogramda mindere çıkan milli güreşçi Rıza Kayaalp final müsabakasında karşılaştığı Azerbaycanlı rakibi Sabah Saleh Shariati’yi (4-0) yenerek altın madalyanın sahibi oldu.

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