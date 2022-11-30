Rıza Karakaya: "Biz şampiyonluğa kurulmuş bir takım değiliz"

Bodrumspor Başkanı Rıza Karakaya, takımda bir eksik görmediğini ifade eden Bodrumspor Başkanı Rıza Karakaya, "Ben şu an bir eksik görmüyorum. Fotoğrafın tamamına bakmak lazım, ilk iki takımın direkt Süper Lig’e çıktığı bir ligde ikinciyle aramızda 3 puan var. Biz şampiyonluğa kurulmuş bir takım değiliz, lige tutunmak için kurulmuş bir takımız" dedi. Teknik direktör İsmet Taşdemir ise sıralamada ilk kez play-off potasının dışına çıktıklarını söyledi.

Spor Toto 1. Lig’in 16. haftasında sahasında Gençlerbirliği ile karşılaşacak olan Bodrumspor, bu maçın hazırlıklarını Yalıçiftlik tesislerinde yaptığı antrenmanla sürdürdü. Bodrumspor Başkanı Rıza Karakaya maçın hazırlıklarını yerinde takip etti. Başkan Karakaya, basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. Başkan Rıza Karakaya, takımın performansında iniş çıkışlar olabileceğine dikkat çekerek, "Ben şu an bir eksik görmüyorum. Fotoğrafın tamamına bakmak lazım, ilk iki takımın direkt Süper Lig’e çıktığı bir ligde ikinciyle aramızda 3 puan var. Biz şampiyonluğa kurulmuş bir takım değiliz, lige tutunmak için kurulmuş bir takımız. Buna rağmen 2’inciyle aramızda 3 puan var ve takımımız 22 puan topladı. Takımımıza, teknik heyetimize bu başarılarından dolayı çok teşekkür ediyorum. İnişler çıkışlar futbolda her zaman olacaktır. Geçen sene bu zamanlara gidelim, içeride oynadığımız maçta Niğde’ye son saniye golüyle beraberliği zor kurtarmıştık. Üst üste puan kayıpları olmuştu. Takımdan gidenler olmuştu ve eksilmemize rağmen birlik ve beraberliği koruduk yola inananlarla devam ettik. Bodrum’a tarihinde ilk defa 1. lige çıkma zaferi yaşattık. O yüzden hep diyorum ki ümitsizliğe kapılmaya gerek yok. Asıl amacımız bu ligde tutunmak takımımız bu hedefin üzerinde büyük işlere koşuyor. Taraftarlarımızdan ve halkımızdan hemen bir üst lige çıkalım diye heyecanlananlar oluyor. Asi Tayfa’ya dik duruşlarından dolayı teşekkür ediyorum. Biz süper amatörden buraya birlik ve beraberliğimizi koruyarak geldik" şeklinde konuştu.

İsmet Taşdemir: "İlk defa play-off potasının dışına çıktık"

Ligde son 3 maçta alınan 1 puandan dolayı play-off potasından çıktıklarını söyleyen Bodrumspor Teknik Direktörü İsmet Taşdemir ise "Bu ufak düşüşü tekrardan galibiyetle yukarı çekebiliriz. İlk defa play-off potasının dışına çıktık. Son 3 maçta 2 mağlubiyet almamız bizim için iyi değildi. Denizli’de puan olarak kırdık, en azından mağlup olmadık. Bu haftada alacağımız inşallah 3 puanla istediğimiz şey diğer 4 haftaya ümitli girebilmek. Hedeflediğimiz bir puan var puanı yakalayabilirsek inşallah ilk yarı sonunda yine doğru işler yaptığımızı düşünüyoruz. Bizim artımız da eksimiz de çok. Çok kolay pozisyonları harcayabiliyoruz, son paslardaki eksikliğimiz bizi sıkıntıya sokuyor. Gelecek maçta Erkan’ın eksikliği devam ediyor, Yekta’nın sakatlığı var onun dışında şu an bir eksiğimiz yok. Gençlerbirliği takımı köklü bir camia ama bu sene onlar da kötü başladı. Hoca değiştirdiler galibiyetle tanışmak istiyorlar. Bizim de artık galibiyetle tanışma vaktimiz geldi. Dolayısıyla iç saha avantajıyla bu hafta galip gelmesini bileceğiz" ifadelerini kullandı.