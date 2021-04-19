banner363

banner453

banner454

banner403

Son Dakika
Bakan Karaismailoğlu'ndan Kanal İstanbul açıklaması
Bakan Karaismailoğlu'ndan Kanal İstanbul açıklaması
Navalny'nin durumu ağırlaştı! Hastaneye sevk ediliyor
Navalny'nin durumu ağırlaştı! Hastaneye sevk ediliyor
12 Eylül komutanlarından Necdet Üruğ 100 yaşında hayatını kaybetti
12 Eylül komutanlarından Necdet Üruğ 100 yaşında hayatını kaybetti
Ahmet Şık TİP'e katıldı
Ahmet Şık TİP'e katıldı

Rıza Çalımbay’ın Beşiktaş şanssızlığı!

Süper Lig’de yarın lider Beşiktaş’ı konuk edecek olan DG Sivasspor’da Teknik Direktör Rıza Çalımbay, siyah-beyazlı ekibe karşı kariyerinde 11 farklı takımla çıktığı 36 maçta sadece 7 galibiyet sevinci yaşadı.

Spor 19.04.2021, 12:42
1
Rıza Çalımbay’ın Beşiktaş şanssızlığı!

Süper Lig’de yarın lider Beşiktaş’ı konuk edecek olan DG Sivasspor’da Teknik Direktör Rıza Çalımbay, siyah-beyazlı ekibe karşı kariyerinde 11 farklı takımla çıktığı 36 maçta sadece 7 galibiyet sevinci yaşadı.

Süper Lig’in 36. haftasında yarın Beşiktaş ile karşı karşıya gelecek olan Sivasspor’da deneyimli teknik adam Rıza Çalımbay’ın, rakibine karşı şansı tutmuyor. Çalımbay, kariyerinde 11 farklı takımın başında Beşiktaş’a karşı mücadele etti. Deneyimli hoca Göztepe, Denizli, MKE Ankaragücü, Eskişehirspor, Çaykur Rizespor, Mersin İdman Yurdu, Kasımpaşa, Antalyaspor, Trabzonspor, Konyaspor ve Sivasspor ile Beşiktaş’a karşı çıktığı 36 resmi maçın sadece 7’sini kazanabildi. Bu maçlarda siyah-beyazlılar, Çalımbay’ın takımlarına karşı 20 galibiyet elde ederken, 9 maç ise beraberlikle sona erdi.

Çalımbay’ın 37. randevusu

Deneyimli teknik direktör Çalımbay, yarın kariyerinde Beşiktaş’a karşı 37. randevusuna çıkacak. 50 puanla 8. sırada yer alan Sivasspor, 71 puanla lider konumda olan Beşiktaş’ı mağlup edip, son haftalardaki galibiyet serisini devam ettirmek istiyor.
banner473
Yorumlar (0)
banner470
12°
hafif yağmur