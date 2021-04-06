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Rıza Çalımbay’dan Ali Koç’a geçmiş olsun mesajı
DG Sivasspor Teknik Direktörü Rıza Çalımbay, korona virüs test sonucu pozitif çıkan Fenerbahçe Spor Kulübü Başkanı Ali Koç için geçmiş olsun mesajı yayımladı.
Spor 06.04.2021, 19:43
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DG Sivasspor Teknik Direktörü Rıza Çalımbay, korona virüs test sonucu pozitif çıkan Fenerbahçe Spor Kulübü Başkanı Ali Koç için geçmiş olsun mesajı yayımladı.
Rıza Çalımbay, sosyal medya hesabından paylaştığı geçmiş olsun mesajında, “Covid-19 testi pozitif çıkan Fenerbahçe Spor Kulübü Başkanı Sayın Ali Koç’a geçmiş olsun dileklerimi iletiyor, bir an önce sağlığına kavuşmasını diliyorum” ifadelerini kullandı.Fenerbahçe Kulübü, bu sabah kulüp başkanı Ali Koç’un korona virüs testinin pozitif çıktığını duyurmuştu.