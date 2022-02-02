Rıza Çalımbay: “Tüm maçlarımız final niteliğinde”

DG Sivasspor Teknik Direktörü Rıza Çalımbay, Gaziantep FK maçına puan ya da puanlar için çıkacaklarını söyledi. Çalımbay, “Bundan sonra oynayacağımız maçlarımızın hiçbirinin telafisi yok. Onun için tüm maçlarımızı final niteliğinde oynamalıyız” dedi.

Sivasspor’da Teknik Direktör Rıza Çalımbay, kulübün resmi internet sitesine açıklamalarda bulundu. Sakat futbolculardan dolayı sıkıntı yaşadıklarını söyleyen Çalımbay, “Fenerbahçe maçına da zor bir kadro ile çıktık. Gaziantep FK maçı da büyük ihtimal öyle olacak sakat arkadaşlarımız gelmezse. Bütün amacımız Gaziantep’ten puan ya da puanlarla dönmek ama kolay değil. Çok iyi mücadele etmemiz gerekiyor. Kondisyonumuzu çok iyi şekilde kullanmamız gerekiyor, çok akıllı oynamalıyız. Gaziantep kendi sahasında iyi oynayan bir takım. Biz de iyi maçlar oynuyoruz” diye konuştu.

“Maçların telafisi yok”

Takıma güvendiğini söyleyen Çalımbay, “Elimizdeki oyunculara güveniyorum. İyi şeyler yapacağımıza da inanıyorum. Bundan sonra oynayacağımız maçlarımızın hiçbirinin telafisi yok. Onun için tüm maçlarımızı final niteliğinde oynamalıyız. Yukarıya oynamak istiyorsak mutlaka iyi bir seri yakalamamız gerekiyor. Transfer konusunu yönetimimiz ile paylaştık. Devre arası transfer yapmak çok zor. İstediğiniz oyuncuyu bulamayabilirsiniz, oynayan oyuncuyu aldığımız zaman çok pahalı olabilir, oynamayan oyuncuyu aldığınız zaman size uyum sağlayamayabilir. Bir sürü de sıkıntı yaşanabilir" ifadelerini kullandı.

“Erken dönselerdi avantaj olacaktı”

Afrika Uluslar Kupası’nda milli takımlarında bulunan Max Gradel ve Fayçal Fajr’ın kupadan elenmelerinin ardından takıma döneceklerinin hatırlatılması üzerine Çalımbay şunları söyledi:

“Biraz daha erken dönselerdi bizim için büyük avantaj olacaktı. Konuşmalarımızda onlara da hak veriyoruz. 1 aydır orada kamptalar. Bir sürü de maç yaptılar. Kamerun’dan ülkelerine geçip, oradan da Sivas’a gelecekler. Onlar da büyük ihtimal Gaziantep maçına gelirler. Oynarlar mı oynamazlar mı duruma göre bakacağız. Elimizdeki oyuncular ile iyi şeyler yapacağımıza yürekten inanıyorum. Son oynadığımız Fenerbahçe maçının ikinci yarısında mükemmel bir oyun oynadık. Hakkımız o maçta galibiyetti ama bazen futbolun içindeki şansızlıkları yaşayabiliyorsunuz; 2 topun direkten dönmesi, bir sürü pozisyonun kaçması gibi. Kim oynarsa oynasın, herkes elinden geleni vererek oynadı.”

“Bir bütün olmalıyız”

Gaziantep FK maçının ardından Ziraat Türkiye Kupası Son 16 Turu’nda Bandırmaspor ile karşılaşacaklarını hatırlatan Çalımbay, Bandırma’ya ulaşımın zor olacağını ve bu konuda biraz sıkıntı yaşayabileceklerini söyledi. Taraftara da seslenen Çalımbay, “Şu günlerde bize çok destek vermeleri gerekiyor. Kar, kış önemli değil biz herkesi tribünlerde görmek istiyoruz. Onların desteği ile güzel işler yapacağımıza yürekten inanıyoruz. Özellikle bu kadar eksiğimiz olduğu maçlarda yanımızda görmek istiyoruz taraftarımızı. Bundan önce de çok iyi şeyler yaparken, taraftarımızın desteği ile başardık. Onun için bir bütün olmamız gerekiyor. Bunu da Yeni Malatyaspor maçı ile başlatalım" diyerek sözlerini tamamladı.