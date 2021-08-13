Rıza Çalımbay: “Taraftarımıza armağan ediyoruz”

Dinamo Batumi maçının ardından konuşan DG Sivasspor Teknik Direktörü Rıza Çalımbay, “Taraftarlarımız, futbolcularımız ve bizim kulübe hakikaten bütünleştik. Hem onların desteği hem de arkadaşlarımızın mücadelesi birleşince galibiyet geldi. Bunu taraftarımıza armağan ediyoruz” dedi.

UEFA Avrupa Konferans Ligi 3. Ön Eleme Turu rövanşında Sivasspor, sahasında Gürcistan temsilcisi Dinamo Batumi ile 1-1 berabere kaldı.

Maçın ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulunan Sivasspor Teknik Direktörü Rıza Çalımbay, “Maç bizim beklediğimiz gibi geçti. İlk oynadığımız maçta da rakip takımı çok iyi biliyorduk. Özellikle deplasmanda çok iyi oynayan ve çok iyi kontratak yapan ve de etkili sonuçlar alan bir takımdı. Öylede oldu. Biz girdiğimiz pozisyonları değerlendiremedik veya şanssızlıklar yaşadık. Gol yedik ama golden sonra kesinlikle oyunu bırakmadık. Golü yedikten sonra tamamen oyunda etkili olduk ve her yerden ataklar yaparak iyi pozisyonlar yakaladık. Oyundan kopmadığımız ve mağlubiyeti kabullenmediğimiz için oyun sistemimizi değiştirerek ataklara devam ettik. Sonradan oyuna katılan arkadaşlarımız çok etkili oldu. Gerçekten maçı kazandıran arkadaşlar oldular. İlk 11’de olan arkadaşlar kadar kulübede olan arkadaşlarda çok çok önemli. O arkadaşlar bize maç kazandırır maç kaybettirir. İstekli şekilde maça girdiklerinde maç kazandırır ama isteksiz şekilde maça girdiklerinde maç kaybettirirler. Güzel bir galibiyet aldık. Taraftarlarımız, futbolcularımız ve bizim kulübe hakikaten bütünleştik. Hem onların desteği hem de arkadaşlarımızın mücadelesi birleşince galibiyet geldi. Bunu taraftarımıza armağan ediyoruz” dedi.

“Lige iyi başlamamız gerekiyor”

Çalımbay, Pazartesi günü Konyaspor ile oynayacakları lig maçının zor geçeceğini belirterek, “Şimdi önümüze bakacağız. Önümüzde çok önemli bir lig maçımız var. Lige iyi başlamamız gerekiyor. Oynadığımız Batum maçı kadar lige hazır değiliz. Şöyle hazır değiliz; biz hazırlık dönemimizi erken açtık. Hazırlık maçlarını fazla yapmadık. Batum takımı şu ana kadar ligde 22 maç oynadı. Konyaspor 3 hazırlık maçı oynadı. Sıkıntı yaşayabiliriz ama sakat arkadaşlarımız dönerse lige çok iyi şekilde başlarız” diye konuştu.