Rıza Çalımbay: “Takımımla gurur duyuyorum”

DG Sivasspor Teknik Direktörü Rıza Çalımbay, CFR Cluj maçının ardından, “Ben burada sorumluluğumu iyi şekilde bitirmem gerekiyor. Çok büyük başarı da gösteriyoruz. Ben takımımla gurur duyuyorum” dedi.

UEFA Avrupa Konferans Ligi G Grubu 5. hafta maçında Romanya temsilcisi CFR Cluj’u 3-0 mağlup eden Sivasspor’da teknik direktör Rıza Çalımbay, maçın ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamada bulundu.

Çalımbay, “Bu grupta büyük çekişme vardı. Bizim mutlaka bu maçı kazanmamız gerekiyordu. Final maçıydı. Arkadaşlarımıza da anlattık ve onlar da bilincindeydiler. Maçın başından sonuna kadar iyi oynadık. İyi mücadele ettik. CFR Cluj çok iyi ve çok fizikli bir takım. Bundan önce oynadığımız maçta rakibi tanıdığımız için iyi analiz ettik. Attığımız gollerin hepsi çok güzeldi, mükemmel bir maç oynayarak maçı bitirdik. Gruptan çıkmayı garantiledik. Şuan da Slavia Prag maçını kazanıp gruptan lideri olarak çıkmak istiyoruz. Şu an hedefimiz 3 gün son oynayacağımız Antalyaspor maçı” dedi.

“Takımımla gurur duyuyorum”

Deneyimli çalıştırıcı, takımı ile gurur duyduğunu belirterek, “Bugün kulübemiz bile kalabalıktı hepsi de hazırdı. Bundan önceki maçlarda sıkıntılar yaşadık. Bu maçta iyi oynadık. Taraftarımız az olmasına rağmen muhteşem destek verdiler. Tezahürat yaptılar. Böyle biz beraber olursak böyle maçlar oynarız. Hem lig hem Avrupa’da oynamak çok zor. Benim üzüldüğüm şey Antalya maçından sonra Prag’a gidip maç oynayacağız. Oyuncular çok yorgun olarak. Maalesef gidip geliyoruz. Zor bir dönem geçiyoruz. Avrupa’ya gidiyorsak buna katlanmak zorundayız. Biz Sivasspor’un 3 senedir yüzünü güldürdük. Maddi açıdan da kulübe para kazandırdık. Biz ekip olarak her şeyi yaptık. Bu benim için ayrı mutluluk. Çünkü ben Sivaslıyım. Ben burada sorumluluğumu iyi şekilde bitirmem gerekiyor. Çok büyük başarı da gösteriyoruz. Ben takımımla gurur duyuyorum” ifadelerini kullandı.

“Maç her yönden çok iyiydi”

Bir gazetecinin, “Avrupa’da 4 takım arasında tek galibiyeti Sivasspor aldı. Bunu nasıl yorumluyorsunuz?” şeklindeki sorusuna Çalımbay, “Uğur Çiftçi maalesef sakatlandı. Sakatlandığı için değiştirdik. Max Gradel girdiğinde mükemmel işler yaptı. Bugün oyuna kim girdiyse dört dörtlük oynadı. Bugünkü maç her yönden çok iyiydi” cevabını verdi.

“Bizim için önemli değil”

Maç öncesi düzenlenen basın toplantısında Romanyalı gazetecinin Sivasspor ile ilgili eleştiri sorusuna yanıt veren Çalımbay, “Çok küçük takım dedi arkadaş ama bizim için önemli değil o. Biz küçük takımız ama bu bütçe ile bu işi yapan bir takım yok. Önceki senelerde de Avrupa’ya gittik. Sivas’ı herkes tanıyor. Bu bizim için gurur verici. Biz bir tempo yakaladık. Bazı arkadaşlarımız da sabırsız. Hiç kimse çıkıp da arkadaşlar haftada 3 maç oynuyor demiyor. Çok iyi bir şekilde Avrupa’yı bitirdik. Ocak ayında da eksiğimiz olan yeri tamamlayabilirsek bizim için çok iyi olur” şeklide konuştu.