Süper Lig’in 27. hafta maçında Sivasspor, Rizespor’a konuk olurken, mücadelenin 88. dakikasında Sivasspor Teknik Direktörü Rıza Çalımbay sarı kart gördü.

Bir pozisyon sonrasında verilen karara sinirlenen ve itiraz eden deneyimli teknik adam, karşılaşmanın hakemi Özgür Yankaya tarafından sarı kartla cezalandırıldı.

Sarı kartın ardından Çalımbay’ı teknik heyet sakinleştirdi.