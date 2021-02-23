Rıza Çalımbay: “Rizespor maçı çok kritik”

DG Sivasspor’da Teknik Direktör Rıza Çalımbay, hafta sonu oynayacakları Rizespor maçına ilişkin konuştu. Çalımbay, “Çaykur Rizespor maçı çok önemli ve kritik bir maç. Takımıma, arkadaşlarıma yürekten inanıyorum. İnşallah oradan da istediğimiz gibi Sivas’a döneceğiz” dedi.

Sivasspor Teknik Direktörü Rıza Çalımbay, kulübün resmi internet sitesine açıklamada bulundu. Geride kalan haftada sahalarında 2-0 kazandıkları Kayserispor maçını değerlendirerek sözlerine başlayan Çalımbay, “Oynadığımız oyunun karşılığını aldık. İlk 10 dakika hariç, iyi oynadık. Bütün oyuncularımız çok iyi mücadele etti ve bana göre de mükemmel bir lig maçı oldu. Kayserispor takımı da çok dirençliydi ve çok iyi mücadele etti. Oynadığımız oyunu skora yansıttık. İyi bir galibiyet aldık. Çok önemli maçlardan birisiydi bu. Kendi sahamızda galip geldiğimiz için çok mutluyuz. Ligde kolay bir maç yok. Her maç çok zor. Eğer maçta oyunun içinde kalmazsan, çok iyi mücadele etmezsen çok sorunlar yaşayabilirsiniz. Bunun da farkındayız. İnşallah bundan sonra ki maçlarımızı da aynı şekilde bitirmek için ne gerekiyorsa hepsini yapacağız” ifadelerini kullandı.

“Elimizden geleni yapacağız”

Ligin 27. haftasında deplasmanda karşılaşacakları Rizespor maçının kritik olduğunu kaydeden Çalımbay, “Bana göre en önemli maçlar; Rizespor, Göztepe gibi takımlarla oynadığımız maçlar. Bu rakipler daha önemli. Rize de bunlardan bir tanesi, çok önemli ve kritik bir maç. Orada neyle karşılaşacağımızı çok iyi biliyoruz. Takım olarak da elimizden ne gelirse yapmaya çalışacağız. Bizim tek sıkıntımız defansta. Uğur Çiftçi’nin de sarı kart cezalısı olması bizim için dezavantaj oldu. Onun dışında hiçbir sıkıntımız yok. Takım olarak hazırız. Rize’den iyi bir şekilde ayrılmak için elimizden ne geliyorsa hepsini yapacağız. Takımıma, arkadaşlarıma yürekten inanıyorum. İnşallah oradan da istediğimiz gibi Sivas’a döneceğiz” şeklinde konuştu.