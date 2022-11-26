Rıza Çalımbay: “Önümüzdeki 4 maç çok önemli”

DG Sivasspor’da Teknik Direktör Rıza Çalımbay, "Ligde istediğimiz yerde değiliz. Onun için lige yeni başlıyormuşuz gibi hazırlanmalıyız. Eksiklerimiz ve bundan önceki maçlarımızda yaptığımız hatalarımız var. Bunları gidermek için çok iyi bir zaman oldu. Bu zamanı da çok iyi şekilde değerlendirmemiz gerekiyor." dedi.

Sivasspor’da Teknik Direktör Rıza Çalımbay, Antalya kampında basın mensuplarının sorularını cevapladı.

Belek kampının takım için çok önemli olduğunu söyleyen Çalımbay, "Avrupa kuplarında çok iyi şeyler yaptık, grubu lider tamamladık. Mart ayına kadar Avrupa maçı yok ama onun dışında hem lig hem de Türkiye Kupası maçları başlayacak. Onun için burada ki eksikleri gidermemiz gerekiyor. Ligde istediğimiz yerde değiliz. Onun için lige yeni başlıyormuşuz gibi hazırlanmalıyız. Eksiklerimiz ve bundan önceki maçlarımızda yaptığımız hatalarımız var. Bunları gidermek için çok iyi bir zaman oldu. Bu zamanı da çok iyi şekilde değerlendirmemiz gerekiyor. 4 tane hazırlık maçı oynayacağız. Bu maçlarda tüm takıma görev vereceğiz. Lige çok iyi girmek için her türlü hazırlığı yapacağız" diye konuştu.

“Önümüzdeki 4 maç çok önemli”

Transferlerle ilgili soruları da cevaplayan Çalımbay, şunları söyledi:

"Şimdi transferi konuşmanın zamanı değil. Oynayacağımız çok önemli 4 maçımız var. Bu 4 maçın 3’ü deplasman. Sadece Galatasaray ile sahamızda oynayacağız. Bu maçların hepsi çok önemli. Transfer arayışımız var. Oyuncu almak için ne gerekiyorsa yapacağız ama şuan ki tek düşüncemiz 4 maçımız. Transfer konusu daha sonra. Ligde ne kadar rahat olursak, Avrupa da o kadar rahat maç oynarız."

“Dünya Kupası zamanla daha heyecanlı olacaktır”

Katar’da düzenlenen 2022 FİFA Dünya Kupası’yla ilgili soruları da cevaplayan Çalımbay, sürpriz sonuçların aldandığını ve kimin kimi yeneceğinin belli olmadığını söyledi.

Dünya Kupası’nın zamanının değişik olduğunu söyleyen Çalımbay, "Kimse Dünya Kupası’na odaklanamıyor. Taraftarlar da dahil buna. İlk defa bu aylarda kupa oynanıyor ancak zamanla çok daha heyecanlı olacağını düşünüyorum." dedi.