Rıza Çalımbay: “Kötü oynamadık ama kötü gol yedik”

DG Sivasspor Teknik Direktörü Rıza Çalımbay, Trabzonspor maçının ardından, takımından memnun olduğunu belirterek, mücadelenin başından sonuna kadar gol için oynadıklarını söyledi.

Spor Toto Süper Lig’in 11. haftasında Trabzonspor, DG Sivasspor’u konuk etti. Mücadele ev sahibi ekibin 1-0 üstünlüğü ile tamamlandı. Maçın ardından değerlendirmelerde bulunan DG Sivasspor Teknik Direktörü Rıza Çalımbay, “Biz buraya puan veya puanlar için gelmiştik. Kötü oynamadık ama kötü gol yedik. Direkten dönen, karşı karşıya kaldığımız pozisyonlar vardı. Son paslarda dikkatli olabilseydik rahatlıkla puan şekline döndürebilirdik. İkinci yarı daha iyi oynayamaya ve baskılı oynayama başladık. Riskli de oynamaya başladık. Böyle goller yerseniz ve bulduğunuz pozisyonları da kaçırırsanız. Puan alman zor olur onun için bu maçın hakkı beraberlikti. Ben takımımdan memnunum her şeye rağmen maçın başında sonuna kadar gol için oynadık. Onu yapamadık o yüzden verilen mücadeleden memnunum” ifadelerini kullandı.