Rıza Çalımbay: “Kazanmak için her şeyi yapacağız”

Sivasspor Teknik Direktör Rıza Çalımbay, Fiorentina maçı öncesi yaptığı açıklamada, “Bu maç Sivas camiası için de çok önemli. Taraftarların da tribünleri dolduracağına inanıyorum. Bütün takım olarak bu maça odaklandık. Kazanmak için her şeyi yapacağız” dedi.

Sivasspor Teknik Direktörü Rıza Çalımbay, UEFA Avrupa Konferans Ligi Son 16 Turu rövanş maçında yarın oynayacakları Fiorentina müsabakası öncesi Sivas 4 Eylül Stadyumu’nda basın toplantısında konuştu. Çalımbay, “Tabii ki biz kolay bir maç oynamayacağız, bunun farkındayız. Rakibe baktığınızda belki bizim bütçemizin 10 katı daha fazla bir takım. Çok kaliteli oyunculara sahip bir takım. Ama biz bundan önce nasıl güzel şeyler yaptıysak, bu maçta da yapacağız. Maçın ilk yarısı oradaydı şimdi ikinci yarısını oynayacağız. Tabii ki nasıl bir tehlikeli takım olduğunu çok iyi şeyler yapacaklarını biliyoruz. Ona göre de tedbirleri alacağız. İlk maçtan onlar bizi tanıyor, biz de onları tanıdık. Çok çekişmeli bir maç olacağına inanıyorum” diye konuştu.

“İyi şeyler yapacağımıza inanıyorum”

Çalımbay, Sivasspor için çok önemli bir maç olduğunu vurgulayarak, “Bu maç Sivas camiası için de çok önemli. Taraftarların da tribünleri dolduracağına inanıyorum. Sivasspor için tarihi bir maç. Bu maçı geçtiğimizi takdirde çeyrek final oynayacağız. Bizim gibi mütevazi bir takım için çok önemli bir şey. İyi şeyler yapacağımıza inanıyorum. Bu ara çok lig maçı oynuyoruz. Aynı zamanda Avrupa kupası maçları oynuyoruz. Bunların yorgunluğu, sakatlığı, bıkkınlıkları oluyor. Bütün takım olarak bu maça odaklandık. Kazanmak için her şeyi yapacağız” diye konuştu.