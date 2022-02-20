Rıza Çalımbay: “İyi bir maç olmadı”

Karagümrük deplasmanından 1-0’lık mağlubiyetle ayrılan Sivasspor’da Teknik Direktör Rıza Çalımbay, iyi bir maç olmadığını söyleyerek bundan sonra ligdeki maçların telafisi olmadığını ifade etti.

Spor Toto Süper Lig’in 26. haftasında Karagümrük ile deplasmanda karşı karşıya gelen ve sahadan 1-0’lık mağlubiyetle ayrılan Sivasspor’da Teknik Direktör Rıza Çalımbay, karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında soruları yanıtladı. İyi bir maç olmadığını söyleyerek sözlerine başlayan Çalımbay, “Hem bizim hem de rakip açısından değişik bir maç oldu. Bana göre iyi bir futbol yoktu. Penaltı olmasaydı bu maç büyük ihtimalle berabere bitecek bir maçtı. Onların penaltısını verdi ama bana göre bizim penaltıyı es geçti. Maalesef çok genç hakemleri vermişler maça. Hele ki 4. hakem arkadaşla, çizgiyi azıcık geçince çok büyük sorun yaşadık. Bugün puan alacak futbol oynayamadık. Böyle oynayınca puan kaybedersiniz. Bu maç artık geçti. Bunlara daha dikkatli şekilde bakmamız gerekiyor. Bundan sonraki maçların telafisi yok. Buna göre hareket edeceğiz. Oyuncu arkadaşlarda beklediğimiz istek ve arzuyu göremedik” dedi.

“Hedefimiz Avrupa”

Haftaya oynanacak olan Beşiktaş maçının yanı sıra bu sezonki hedef hakkında da konuşan Çalımbay, “Biz bir Anadolu takımıyız. Mutlaka eksiklerimiz oluyor. Belli bir bütçeniz olmayınca transfer yapma şansınız da olmuyor. İstediğiniz oyuncuyu alamıyorsunuz, paranın yettiği oyuncuyu alıyorsunuz. Belki bir iki transferimiz olsaydı daha farklı olurdu. Benim 3. senem Sivas’ta. Üst üste Avrupa’ya giden farklı bir Anadolu takımı son dönemde olmadı. Bizim yine hedefimiz belli, Avrupa’da mücadele etmek. Kalan maçlarımız kritik ve telafisi olmayan maçlar. Beşiktaş bence ligin en iyi kadrosuna sahip takımı. Dikkatli oynamamız gerekiyor. Tek avantajımız sahamızda oynayacak olmamız. Zor bir maç olacak Beşiktaş maçı. Ancak maçların telafisi yok. Aynı zamanda kupada da Karagümrük ile karşılaşacağız. Bu maçın rövanşı gibi olacak. 2 maçı da iyi şekilde tamamlamak istiyoruz” diyerek sözlerini tamamladı.