Rıza Çalımbay: "İlerisi için bize çok büyük bir ümit verdi"

Sivasspor Teknik Direktörü Rıza Çalımbay, 3-0’lık Karacabey Belediyespor galibiyetinin ardından yaptığı açıklamada, "İlerisi için bize çok büyük bir ümit verdi" dedi.

Sivasspor, Ziraat Türkiye Kupası Son 16 Turu’nda Kayseri’de ağırladığı Karacabey Belediyespor’u 3-0 yenerek çeyrek finale yükseldi. Maçın ardından düzenlenen basın toplantısında konuşan Sivasspor Teknik Direktörü Rıza Çalımbay, rakiplerini ciddiye aldıklarını söyleyerek, "Gerçekten de çok kaliteli ve kontra atağı çok iyi bir takım. Kendi liginde de iyi bir takım. Biz maçın başından sonuna kadar oyun disiplinimizi bozmadan çok iyi bir şekilde oynadık. Hem goller attık hem de goller kaçırdık. Güzel bir futbol oynayarak da galip geldik. İlk 8’e kalmakta bizim açımızdan önemli. Şuan da Avrupa’da gayet iyi bir şekilde gidiyoruz. Sadece lig maçlarımızda biraz sıkıntılarımız var. Araya başlarken de Kasımpaşa galibiyeti ile başladık. Arkasından bir Galatasaray maçı oynadık. Maalesef orada da bana göre bizim takımımız kesinlikle yenilmedi. Kimsenin çözmediği şekilde de puanımız gitti. Ondan sonra deplasmana Konya’ya gittik ve puan aldık. Kayseri maçı son maçımız hakikaten istediğimiz şeyleri yapamadık. Sakatlarımızın olması ve eksik olmamız bizim için çok önemli bir dezavantaj oldu" ifadelerini kullandı.

Daha derli ve toplu oynadıklarının altını çizen Çalımbay, "Bugün de aynı şekilde 3 forvetimizde sakattı. Aynı şeyi bugünde yaşadık ama bugün daha derli toplu ve daha iyi bir şekilde oynadık. İlerisi için bize çok büyük bir ümit verdi. Zaten biz hem Avrupa’da hem Türkiye Kupası’nda ilerlemek istiyorsak, bizim ligde iyi bir yere gelmemiz gerekiyor. Bununda farkındayız. Takviyelerimizde büyük ihtimalle olacak. Onlarda geldikten sonra çok güzel şeyler yapacağımıza inanıyorum" dedi.